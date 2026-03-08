Dimarco a Sky: "Oggi Milan più bravo di noi. Ricci? Si poteva far decidere all'arbitro"

Federico Dimarco, laterale dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare il Derby perso 1-0 contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

Cosa è mancato?

"Il primo tempo l'avevamo preparata di stare in un blocco medio, sapevamo che il Milan poteva farci male in ripartenza. Abbiamo creato troppo poco per quello che abbiamo dimostrato fino adesso in campionato: poca lucidità. In quelle occasioni mia e di Mhkitaryan dovevamo fare meglio"

Perché secondo te?

"Non lo so. So solo che questa su squadra da inizio campionato c'era tanta gente che parlava e diceva che non era da prime quattro: siamo all'8 di marzo e siamo a +7. Cosa devo dire alla squadra? Niente. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto"

Commento sul mani di Ricci?

"All'inizio non l'avevo visto. Ogni domenica ci sono episodi su cui si parla. A me ovviamente non piace parlarne: l'unica cosa che dico è che il braccio è largo e si poteva fare un check al Var, far decidere all'arbitro. Sono partite importanti e l'anno scorso in Inter-Lazio ci hanno pareggiato la partita con un episodio simile"

È come se vi foste spenti...

"Sono d'accordo che io e altri compagni dobbiamo trascinare la squadra, però non mi sento di dire altro. Abbiamo giocato anche partite importanti. Queste gare sono tutte a sè: il Milan non è secondo in classifica a caso. Oggi sono stati più bravi di noi e hanno vinto la partita"