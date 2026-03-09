MN - Bisseck: "Se a inizio stagione mi dici: 'Perdiamo due derby e vinciamo lo Scudetto', firmo"
Yann Bisseck, difensore tedesco dell'Inter, è ospite questa sera della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni. Il calciatore nerazzurro, che ieri ha giocato da titolare nel Derby perso 1-0 contro il Milan, ha parlato dal palco, intervistato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.
Le dichiarazioni di Bisseck dopo il Derby perso: "Se c’è una partita che vogliamo vincere è il derby, non ci riusciamo da due anni. Però, se a inizio stagione mi dici ‘Perdiamo i due derby e vinciamo lo Scudetto’, firmo. Sette punti sono un buon vantaggio, ma dieci partite sono tante e dobbiamo continuare a lavorare. Futuro? Quando fai bene, ci sono tante squadre che ti vogliono. Però io sono concentrato sull’Inter”
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan