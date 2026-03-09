MN - Bisseck: "Se a inizio stagione mi dici: 'Perdiamo due derby e vinciamo lo Scudetto', firmo"

Yann Bisseck, difensore tedesco dell'Inter, è ospite questa sera della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni. Il calciatore nerazzurro, che ieri ha giocato da titolare nel Derby perso 1-0 contro il Milan, ha parlato dal palco, intervistato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.

Le dichiarazioni di Bisseck dopo il Derby perso: "Se c’è una partita che vogliamo vincere è il derby, non ci riusciamo da due anni. Però, se a inizio stagione mi dici ‘Perdiamo i due derby e vinciamo lo Scudetto’, firmo. Sette punti sono un buon vantaggio, ma dieci partite sono tante e dobbiamo continuare a lavorare. Futuro? Quando fai bene, ci sono tante squadre che ti vogliono. Però io sono concentrato sull’Inter”