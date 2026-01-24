La Roma annuncia un nuovo acquisto il giorno prima del big match col Milan

Nella mattina di vigilia del big match tra Roma e Milan, gara che si giocherà domani sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico, la società giallorossa ha annunciato un nuovo calciatore: il giovane esterno offensivo classe 2006 Lorenzo Venturino, sbarcato nella capitale dal Genoa nell'operazione che ha fatto fare il percorso inverso a Tommaso Baldanzi. Già da domani, verosimilmente, il nuovo colpo della squadra di Gasperini sarà a disposizione del tecnico per la partita contro il Diavolo.

La nota della Roma sul sito ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa. L'operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Classe 2006, esterno offensivo di piede destro, Venturino è un prodotto del settore giovanile del Genoa, avendo fatto l'intera trafila in rossoblù dai 7 anni al debutto in prima squadra. Il 17 gennaio 2025 esordisce in gare ufficiali all'Olimpico proprio contro la Roma, mentre i primi gol in Serie A li realizza il 24 maggio nella sfida contro il Bologna al Dall'Ara. In questa stagione, 2025-26, conta 5 presenze e un assist. Ha scelto la maglia numero 20. Benvenuto a Roma, Lorenzo!"