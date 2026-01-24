Maignan chiuderà la sua carriera al Milan: è fatta per il rinnovo
Ormai ci siamo, mai come questa volta mancano davvero solo le firme, non più in discussione. Nei prossimi giorni Mike Maignan rinnoverà il suo contratto con il Milan, legandosi praticamente a vita al club rossonero, perché la nuova scadenza fa seriamente pensare che il francese possa appendere gli scarpini (e guanti) al chiodo da giocatore del Diavolo.
Rinnovo fino al 2030, con opzione per la stagione successiva, a 5 milioni di euro a stagione più bonus. Sono questi i dettagli definiti dell'accordo tra Mike Maignan ed il Milan, che convincendo il proprio capitano a restare ha messo a segno il vero colpo di questo calciomercato invernale in Italia.
