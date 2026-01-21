Roma, Gasperini: "Europa League?Gara con Stoccarda molto ravvicinata a quella con il Milan, che è in questo momento una partita di maggiore attenzione"

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "La squadra sta bene a parte Hermoso e i soliti infortunati. Stiamo attraversando un buon momento sotto l'aspetto fisico, poi la gara di domani sarà molto ravvicinata a quella con il Milan che è in questo momento una partita di maggiore attenzione". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Stoccarda. "In Europa League abbiamo una buona posizione - ha aggiunto -, vincendo abbiamo buone chance di saltare playoff. Ma oggi il campionato è dove abbiamo maggior attenzione. Nei mesi ci siamo conquistati questa posizione e faremo di tutto per difenderla e se possibile incrementarla".

A chi gli fa notare come il percorso per arrivare in Champions possa esser più veloce vincendo l'Europa League, ha replicato: "Ma vi ricordate qual è stata l'ultima squadra prima dell'Atalanta ad aver vinto? Era negli anni 90. Se l'unica cosa che gratifica è il titolo, cosi saremo perennemente dispiaciuti. Vincere in Europa per i club italiani è diventato un problema e lo dimostrano le gare di questi giorni. Bisogna spostare l'obiettivo, guardarci e migliorarci". Conclude parlando del mercato: "L'addio di Bailey apre uno spazio. Non so cosa possa succedere ancora in questi dieci giorni. Quello che penso io è che se arrivano situazioni che possono determinare un miglioramento ok, sennò si resterà così". (ANSA).