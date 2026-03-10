L'Inter perde ancora Calhanoglu: non ci sarà contro l'Atalanta per infortunio

di Niccolò Crespi
fonte ANSA

L'Inter perde nuovamente Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, rientrato da poche settimane da un infortunio, si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica: gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. "La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni", spiega il club nerazzurro in una nota. Calhanoglu va verso il forfait per la sfida di sabato contro l'Atalanta, con l'obiettivo di tornare disponibile per la gara contro la Fiorentina di domenica 22 marzo. (ANSA).