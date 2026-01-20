Nuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegri

Ha ragione Max Allegri quando parla di mancanza di rispetto verso il Milan. Attribuire tutto alla fortuna significa screditare il lavoro che si svolge a Milanello quotidianamente dal tecnico e dal suo staff. Ma come fa ad essere solo fortuna quando il Milan è secondo in classifica con 46 punti, con il secondo miglior attacco del campionato e la seconda miglior difensa del torneo? Come fa ad essere solo “culo” quando hai 15 punti in più rispetto alla squadra dell’anno scorso nello stesso periodo del campionato? Magari può non piacere il modo pratico e poco spettacolare di vincere, ma nello sport contano i risultati. Il Milan in questa fase storica ha bisogno di vincere e di stare in alto, dopo un anno umiliante in cui ha seminato figuracce in giro per l’Italia. Inoltre non sembra che il Milan sia stato spettacolare e vincente negli ultimi 10-15 anni… Se poi vogliamo scomodare mostri sacri come Ancelotti e Sacchi allora va bene, ma si parla di ere calcistiche diverse, sia per il Milan che per il calcio italiano in generale.

Anche l’umore a Milanello è nettamente cambiato. Quest’anno il Milan ha un vero gruppo coeso, e mister Allegri è stato prezioso pure in questo. Ogni nuovo acquisto si è trovato subito bene, compreso il nuovo arrivato Niclas Fullkrug. La punta tedesca è stata accolta benissimo dallo spogliatoio, e si dice che sia un giocatore che abbia portato una scossa in squadra. Un elemento positivo per il gruppo, per atteggiamento e volontà. Non si vede tutti i giorni un giocatore scendere in campo con un dito rotto, significa avere una soglia del dolore altissima. In un calcio in cui prevale la paura di farsi male, Fullkrug al contrario scende in campo mezzo rotto ma con la voglia di essere determinante per il Milan.

E arriviamo alle ultime indiscrezioni sul rifinanziamento di Redbird. L’intento di Gerry Cardinale è trovare un nuovo finanziatore, magari con un tasso d’interesse più basso, per sostituire il fondo Elliott. E se non dovessero nascere intoppi, il cambio arriverà entro qualche settimana. A livello di struttura del debito non cambia tantissimo. Al posto del creditore Elliott entra un altro fondo come Manulife Comvest, ma Cardinale dovrà ugualmente estinguere il debito entro gli anni stabiliti dall’accordo.

La novità maggiore a livello societario potrebbe riguardare un cambio al vertice, con la figura di Massimo Calvelli sempre più centrale. Il dirigente italiano è già nel Cda del Milan dal mese di luglio con il ruolo di CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner, con l'obiettivo di valorizzare il portafoglio internazionale di RedBird nei settori congiunti di sport, media ed entertainment. Interessante anche il legame tra Calvelli e il fondo PIF, che nel 2022 è entrato come sponsor dell’Association of Tennis Professionals ( ATP), quando il dirigente toscano era Ceo. Nei prossimi giorni capiremo di più, ma siamo di fronte ad una nuova possibile rivoluzione ai piani alti.