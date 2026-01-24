Fabregas punge Allegri: "Non parlare del Como in zona Champions? Sa benissimo chi siamo.."

Cesc Fabregas, allenatore del Como è intervenuto così nel post partita di Como-Torino, terminata con una netta vittoria dei suoi ragazzi per 6-0 ai danni dei granata. Il tecnico spagnolo ha risposto così in merito a una frase detta da Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa:

Cesc Fabregas sulla mancata menzione di Allegri nella lotta Champions

"Max è troppo intelligente per parlare e non dire del Como nella lotta per la Champions. Noi siamo il Como: siamo una squadra giovane con una società giovane. Siamo un gruppo con fame e voglia di crescere”.

ALLEGRI IERI IN CONFERENZA STAMPA

Sulla Roma

"La Roma non è una sorpresa, sapevo che con Gasperini ce la saremo trovata lì per lottare per la Champions. Ci sono quattro squadre per tre posti, l'Inter ha una proiezione da 90 punti. Sperando che le squadre in Europa vadano più avanti possibile così ci saranno 5 posti Champions, altrimenti una rimane fuori".

La Roma è cambiata rispetto all'andata?

"In termini di aggressività no, in termini di punto di riferimento in attacco sì. Malen è un buon giocatore, si è presentato molto bene. Per noi sarà una partita diversa a livello difensivo".