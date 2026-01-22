Europa League, la Roma non sbaglia contro lo Stoccarda: doppietta di Pisilli

In attesa del Milan, la squadra di Gasperini, già certa di un posto ai playoff in Europa League, resta in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale grazie al successo contro lo Stoccarda. Match equilibrato per gran parte del primo tempo ma nel finale arriva la rete di Pisilli su assist di Soulé. Nella ripresa, permane l’equilibrio ma lo Stoccarda spreca due buone occasioni con Undav e Demirovic. La Roma gestisce e raddoppia nel recupero ancora con Pisilli.

