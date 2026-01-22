Europa League, la Roma non sbaglia contro lo Stoccarda: doppietta di Pisilli
In attesa del Milan, la squadra di Gasperini, già certa di un posto ai playoff in Europa League, resta in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale grazie al successo contro lo Stoccarda. Match equilibrato per gran parte del primo tempo ma nel finale arriva la rete di Pisilli su assist di Soulé. Nella ripresa, permane l’equilibrio ma lo Stoccarda spreca due buone occasioni con Undav e Demirovic. La Roma gestisce e raddoppia nel recupero ancora con Pisilli.
Di seguito, ecco il programma completo della 22^ giornata di Serie A
VENERDI' 23 GENNAIO
Inter-Pisa 20.45
SABATO 24 GENNAIO
Como-Torino 15.00
Fiorentina-Cagliari 18.00
Lecce-Lazio 20.45
DOMENICA 25 GENNAIO
Sassuolo-Cremonese 12.30
Atalanta-Parma 15.00
Genoa-Bologna 15.00
Juventus-Napoli 18.00
Roma-Milan 20.45
LUNEDI' 26 GENNAIO
Verona-Udinese 20.45
