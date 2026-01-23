Le ultime da Trigoria: Mancini in gruppo, recuperato. Altri due rientri per i giallorossi

Oggi alle 20:20
di Andrea La Manna

Come riporta TMW, a Trigoria oggi durante la seduta pomeridiana, Gianluca Mancini si è allenato regolarmente in gruppo dopo che ero uscito acciaccato dalla partita di Europa League di giovedì sera contro lo Stoccarda. Recuperato quindi per la partita di domenica contro il Milan. Da segnalare anche la presenza dei lungodegenti Angelina e Gollini, entrambi presenti con il gruppo. Lavoro di scarico per i titolari di ieri sera. 

ROMA-MILAN
25/01/2026
Stadio Olimpico di Roma
h. 20:45
Tv: DAZN
Web: MilanNews.it 