Nome nuovo per la difesa del Milan. Tuttosport: "Allegri: via libera per Dragusin"

vedi letture

Nonostante le continue smentite, l'idea del Milan è quella di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale in questi ultimi giorni di calciomercato. Massima precedenza al rinnovo di Mike Maignan, ovviamente, ma qualora dovesse palesarsi l'opportunità il club rossonero non si tirerà assolutamente indietro.

E in merito a questo discorso è uscito fuori un nome nuovo per la retroguardia rossonera, quello di un calciatore già accostato a diverse squadre di Serie A e che Massimiliano Allegri apprezza particolarmente, proprio come il direttore sportivo Igli Tare. In merito a questo discorso Tuttosport ha questa mattina titolato: "Allegri: via libera per Dragusin", che al Tottenham è retrocesso un po' nelle gerarchie dall'arrivo in estate di Thomas Frank.