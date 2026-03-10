Bierhoff su Modric: "I campioni restano tali a tutte le età. Di lui non mi stupiscono le geometrie o la sicurezza che ha in campo, ma quanto corre"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante rossonero Oliver Bierhoff ha parlato così di Luka Modric: "Se mi aspettavo che facesse la differenza anche a 40 anni? I campioni restano tali a tutte le età ed ero convinto che lo avrebbe dimostrato quando ha firmato per il Milan. Di lui non mi stupiscono le geometrie o la sicurezza che ha in campo, ma quanto corre...

Domenica nel finale ha preso un’ammonizione per proteste dopo aver cercato di recuperare palla vicino all’area avversaria: forse sapeva che bisognava spezzettare il ritmo del match per difendere il risultato e non si è tirato indietro. Dà una mano in entrambe le fasi e si è rivelato un grande colpo. Se deve restare al Milan un altro anno? Per il bene del Milan e del calcio italiano dico di sì. Un altro Modric in giro non c’è".