Bierhoff su Modric: "I campioni restano tali a tutte le età. Di lui non mi stupiscono le geometrie o la sicurezza che ha in campo, ma quanto corre"
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante rossonero Oliver Bierhoff ha parlato così di Luka Modric: "Se mi aspettavo che facesse la differenza anche a 40 anni? I campioni restano tali a tutte le età ed ero convinto che lo avrebbe dimostrato quando ha firmato per il Milan. Di lui non mi stupiscono le geometrie o la sicurezza che ha in campo, ma quanto corre...
Domenica nel finale ha preso un’ammonizione per proteste dopo aver cercato di recuperare palla vicino all’area avversaria: forse sapeva che bisognava spezzettare il ritmo del match per difendere il risultato e non si è tirato indietro. Dà una mano in entrambe le fasi e si è rivelato un grande colpo. Se deve restare al Milan un altro anno? Per il bene del Milan e del calcio italiano dico di sì. Un altro Modric in giro non c’è".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan