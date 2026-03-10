Milan-Inter: il braccio di Ricci non è punibile. I vertici arbitrali promuovono Doveri

vedi letture

Il tocco con il braccio di Samuele Ricci nel finale del derby ha scatenato le proteste dell'Inter e dei suoi tifosi nel post-partita, ma secondo i vertici arbitrali, che hanno promosso la direzione di gara di Daniele Doveri, è stata corretta la decisione di non concedere il rigore. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il centrocampista del Milan intercetta sì il pallone con il braccio, ma l’impatto arriva in dinamica, senza aumentare il volume del corpo, e soprattutto l’atto del ritrarre il braccio smorza la punibilità.

Nella giornata di ieri, il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli è intervenuto a GR Parlamento e sul VAR ha dichiarato: "lo, come lei sa, non commento. Mi limito a constatare che le polemiche ci sono sempre state e ci sono, l'errore dell'arbitro è tollerato mentre quello del VAR meno. Però, se tirassimo le somme, credo che nella maggior parte degli episodi siano più le risoluzioni che gli errori. Si può migliorare, ma non getterei la croce sulla tecnologia: cerchiamo di fare in modo che sbagli il meno possibile, ma dobbiamo accettare che possa capitare".