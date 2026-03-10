Milan, oggi la ripresa. Il CorSport: "Ricci o Jashari il vice Rabiot"
Il Milan tornerà oggi ad allenarsi. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo la giornata di riposo concessa ieri in seguito alla vittoria nel derby, oggi il Diavolo riprenderà gli allenamenti a Milanello.
Si inizierà a preparare la sfida contro la Lazio, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico. Non ci sarà Rabiot, la cui squalifica per somma di ammonizioni verrà ratificata dall'odierno comunicato del Giudice Sportivo. Al suo posto è ballottaggio a due tra Ricci e Jashari, con il secondo favorito. Impossibile il recupero di Gabbia e Loftus-Cheek.
