Il CorSera sul Milan: "Allegri e la folle rimonta Tutto può accadere...ma si gode la Champions"
L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina sul Milan: "Allegri e la folle rimonta Tutto può accadere... ma si gode la Champions". La vittoria di domenica nel derby ha permesso ai rossoneri di fare un altro passo importante verso il ritorno in Champions League, ma anche di riavvicinarsi all'Inter in classifica. I nerazzurri sono distanti sette punti, un margine importante a dieci giornate dalla fine del campionato, ma il Diavolo vuole provare a sfruttare l'occasione nel caso in cui la formazione di Chivu dovesse perdere un po' di punti per strada.
Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo 28 giornate:
Inter 67
Milan 60
Napoli 56
Como 51
Roma 51
Juventus 50
Atalanta 46
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36
Parma 34
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 30
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan