Il CorSport sul rendimento di Maignan: "Mike chiude il bunker d'Italia"
MilanNews.it
Dopo la vittoria nel derby, il Milan ha ancora una speranza scudetto e può contare su un Mike Maignan in grande spolvero. Ne parla questa mattina in edicola il Corriere dello Sport, che titola: "Mike chiude il bunker d'Italia".
Il Milan ha la miglior difesa d'Italia, con 20 gol subiti in 28 partite, mai più di due alla volta e 11 clean sheet. Il segreto, come recita il quotidiano nazionale, resta il portierone francese, che da quando ha rinnovato sembra aver trovato nuove energie.
