L'AIA dà ragione a Doveri e al VAR: giusto non dare il rigore per il braccio di Ricci. La motivazione
L'episodio in area di rigore del Milan nel finale del derby, con il tocco di braccio di Samuele Ricci, ha scatenato le proteste dell'Inter e dei suoi tifosi. Nelle scorse ore è arrivata però la presa di posizione ufficiale dell'AIA che ha dato ragione all'arbitro Doveri, al VAR Abisso e all'AVAR Di Bello che non hanno assegnato il rigore ai nerazzurri.
I vertici arbitrali hanno quindi assolto il direttore di gara per questi motivi: "Ricci stava correndo verso la propria porta e il movimento del braccio non era volto ad aumentare il volume del corpo. Ha tentato di ritrarre subito il braccio per evitare l’impatto. Il braccio non è fuori sagoma rispetto alla traiettoria del pallone" riporta questa mattina il Corriere della Sera.
