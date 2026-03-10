L'AIA dà ragione a Doveri e al VAR: giusto non dare il rigore per il braccio di Ricci. La motivazione

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:19Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

L'episodio in area di rigore del Milan nel finale del derby, con il tocco di braccio di Samuele Ricci, ha scatenato le proteste dell'Inter e dei suoi tifosi. Nelle scorse ore è arrivata però la presa di posizione ufficiale dell'AIA che ha dato ragione all'arbitro Doveri, al VAR Abisso e all'AVAR Di Bello che non hanno assegnato il rigore ai nerazzurri. 

I vertici arbitrali hanno quindi assolto il direttore di gara per questi motivi: "Ricci stava correndo verso la propria porta e il movimento del braccio non era volto ad aumentare il volume del corpo. Ha tentato di ritrarre subito il braccio per evitare l’impatto. Il braccio non è fuori sagoma rispetto alla traiettoria del pallone" riporta questa mattina il Corriere della Sera.