La Gazzetta titola: "Stadio, ricavi e progetto Nba. RedBird cresce"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Stadio, ricavi e progetto Nba. RedBird cresce". Il progetto rossonero di Gerry Cardinale è a lungo termine e, oltre a quelli in campo, l'obiettivo è quello di ottenere risultati importanti anche fuori dal campo. Il dossier stadio, per esempio, è in primo piano e rappresenta una priorità strategica perchè permetterà al Diavolo di aumentare ulteriormente i suoi ricavi.

Il brand Milan è sempre più forte e chissà che non possa diventarlo ancora di più se Cardinale decidesse di diventare proprietario di una franchigia dell'Nba Europe che partirà nel 2027. Il progetto non è però semplice perchè prevede un investimento iniziale piuttosto corposo (da 500 milioni di euro a un miliardo), ma l'interesse del numero uno di RedBird è concreto e la fattibilità è allo studio.