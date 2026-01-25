live mn Verso Roma-Milan: il pullman rossonero è arrivato all'Olimpico

Questa la probabile formazione del Milan: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku.

19.50 - Le formazioni uffiicali di Roma-Milan:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: Vasquez, Gollini, Pellegrini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Lulli, Vaz. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci,Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Fullkrug, Pulisic, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

19.28 - Il Pullman del Milan è arrivato allo stadio "Olimpico" per la sfida contro la Roma di Gasperini (CLICCA QUI per vedere il video).

18.00 - La Roma ha vinto ciascuna delle ultime tre sfide di campionato senza subire gol; i giallorossi potrebbero infilare una serie di quattro successi consecutivi tenendo la porta inviolata nel parziale per la prima volta nella competizione da settembre-ottobre 2013 (sette di fila in quel caso, sotto la gestione di Rudi Garcia).

17.30 - La Roma è la squadra contro la quale il Milan ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 81, sulle 181 complessive; 54 pareggi e 46 successi dei capitolini chiudono il parziale. Inoltre, soltanto contro la Fiorentina i rossoneri hano segnato più gol (269) che contro i giallorossi (262) nel massimo campionato.

17.00 - Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Romeo Agresti ha così parlato della sfida di questa sera tra Roma e Milan: "La Roma ha risparmiato gli uomini in coppa. Si prospetta un’ottima partita. Saelemaekers per il Milan è preziosissimo, il suo recupero può essere importante. Mi aspetto che la Roma faccia la partita, ma deve stare attenta”.

16.30 - Sono 99 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma con bilancio di 31 vittorie giallorosse (l’ultima per 3-1 nella Serie A 2024/25), 35 pareggi (l’ultimo per 1-1 nella Serie A 2022/23) e 33 successi del Milan (l’ultimo per 1-2 nella Serie A 2022/23). Nelle ultime 8 sfide a Roma entrambe le squadre sempre in gol: 12 le reti giallorosse, 11 quelle rossonere.

15.58 - DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Data: domenica 25 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

15.26 - Ecco la probabile formazione della Roma: (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

15.02 - Tra Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri 31° confronto ufficiale. Nei 30 precedenti, 14 vittorie per l’attuale tecnico del Milan, 6 per l’ex Atalanta e 10 pareggi.

14.29 - Marcos Cafu, doppie ex di Roma e Milan, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della gara di questa sera all'Olimpico tra giallorossi e rossoneri: "Gara da scudetto? Senza dubbio sì. L’Inter è forte, ma giallorossi e rossoneri sono nelle prime quattro in classifica e devono puntare in alto. Anche al tricolore. Che incontro mi aspetto? Bello e spettacolare perché si affronteranno due grandi squadre che stanno ottenendo risultati importanti. Forse superiori a quelli che tanti potevano immaginare a inizio stagione. Milan più riposato perchè non ha giocato in settimana come la Roma? I rossoneri saranno più riposati, ma i giallorossi hanno entusiasmo perché stanno andando forte. Sia in campionato sia in Europa. Per chi tiferò stasera? Mi godrò lo spettacolo”.

13.09 - LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Colombo

Assistenti: Perrotti-Rossi M.

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Abisso

12.24 - Il sito della Roma, avversario stasera del Milan nella sfida valida per la 22^ giornata di Serie A, ha pubblicato l'elenco dei convocati del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini (out Rensch per una contusione al ginocchio sinistro):

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini

Difensori: Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz

12.04 - Rispetto all'ultimo match giocato dal Diavolo contro il Lecce, da registrare in mezzo al campo il ritorno dal primo minuto di Luka Modric. Con lui ci saranno l'inamovibile Adrien Rabiot e Samuele Ricci, con quest'ultimo che ha vinto il ballottaggio con Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. Confermata la difesa di una settimana fa, vale a dire quella composta da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Koni De Winter che verrà preferito ancora una volta a Strahinja Pavlovic.

11.52 - Alexis Saelemaekers ha recuperato in tempi record dal risentimento muscolare all'adduttore rimediato una settimana durante il match contro il Lecce a San Siro e, se non avvertirà nuovi fastidi questa mattina, stasera sarà titolare sulla fascia destra contro la Roma, squadra in cui ha giocato in prestito nella scorsa stagione.

11.40 - Se non cambia idea oggi a poche ore dal fischio d'inizio della gara, Massimiliano Allegri sembra aver scelto la coppia d'attacco che partirà dal primo minuto stasera contro la Roma: i titolari dovrebbero essere infatti Christopher Nkunku e Rafael Leao, che ieri sono stati provati tra i titolari nella rifinitura a Milanello. In panchina dunque Christian Pulisic e Niclas Fullkrug, pronti ad entrare poi in campo nella ripresa. Ad agire da centravanti sarà il francese, mentre il portoghese potrà muoversi su tutto il fronte offensivo e avrà più libertà di allargarsi anche sulla sua amata fascia sinistra dove lui, Bartesaghi e Rabiot dovranno mettere in difficoltà Celik e Mancini (con Pulisic titolare la prima punta l'avrebbe fatta Leao). Il numero 10 milanista dovrà poi anche dare profondità alla formazione rossonera per impedire alla Roma di pressare a tutto campo e di schiacciare il Diavolo.

11.30 - La settimana rossonera è stata incentrata soprattutto sulla figura di Alexis Saelemaekers, uscito nei minuti finali della gara con il Lecce per un problema muscolare: da venerdì il belga si è allenato con la squadra e Allegri difficilmente rinuncerà a lui sulla fascia destra. Sulla corsia opposta agirà Bartesaghi, mentre al centro, accanto agli insostituibili Modric e Rabiot, potrebbe trovare posto Samuele Ricci favorito nel ballottaggio a tre con Fofana e Loftus-Cheek. Sorpresa anche in difesa con De Winter che sarà confermato e dovrebbe prendere di Pavlovic recuperato e a disposizione ma non ancora al meglio dopo l'infortunio alla testa. In attacco si va verso la coppia Nkunku-Leao, con il francese che è in vantaggio su Pulisic.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Roma-Milan, gara valida per la 22^ giornata di Serie A. Dopo la vittoria di venerdì contro il Pisa, l'Inter è tornata a +6 sui rossoneri che quindi devono vincere per accorciare la distanza dalla capolista, ma non sarà facile contro i giallorossi attualmente quarti in classifica a -4 dal Diavolo. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno una novità che arriverà dal ritiro della squadra di Max Allegri nella Capitale. Restate con noi!!!