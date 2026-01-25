live mn Allegri: "Noi all'Inter non pensiamo. Dopo i primi 7 minuti, ho detto: 'Guarda come siamo puliti tecnicamente'. E poi..."

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Roma-Milan.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

Ci sono partite che, se non la puoi vincere, non la devi perdere?

"Vedendo la partita, col senno di poi siamo tutti bravi. Nel primo tempo la Roma, dopo un nostro buon inizio, ha preso il sopravvanto. Maignan ha fatto due tre tirate importanti. Nel secondo tempo è stata un'altra partita e sembrava incanalata giusta, ma nel caso, quando è così, ecco l'episodio del rigore. Bisogna sbagliare meno quando le squadre vengono a pressare. Però il buon punto c'è, abbiamo guadagnato un punto sul Napoli, siamo in vantaggio per l'obiettivo finale".

MN - C'è rammarico per vedere l'Inter a +5 o più soddisfazione per il punto guadagnato sulle rivali Champions?

"Noi all'Inter non pensiamo, ma pensiamo a noi stessi. È un periodo difficile. Continuiamo a giocare in trasferta. Nelle ultime partite, sei trasferte e tre in casa. Pensiamo una cosa alla volta. Come dico sempre, l'obiettivo del Milan è entrare tra le prime quattro. Poi, che uno abbia l'ambizione di fare il massimo, questo è un altro discorso, ma la realtà è che il Milan deve entrare tra le prime quattro. Ora siamo secondi, ma il cammino è ancora lungo. E c'è tanto da migliorare. Athekame è entrato e ha fatto una buona partita, De Winter pure sta crescendo bene. Quindi, con molta calma, piedi per terra e pensiamo a cosa dobbiamo fare noi".

Non vedo dei passi in avanti sul piano delle prestazioni... Perchè?

"Primo tempo di sofferenza, tranne i primi 7-8 minuti. Ho detto: 'Guarda stasera come siamo puliti tecnicamente'. Poi abbiamo sbagliato tanto e siamo andati in sofferenza. Certo, tenere il ritmo che ha tenuto la Roma nel primo tempo per 95 minuti sarebbe stato difficile. Siamo andati in vantaggio, la percezione era che era più facile fare lo 0-2 noi che l'1-1 loro, ma c'è stato il rigore".