Roma-Milan 1-1, Milan ancora imbattuto: sono 21 i risultati utili consecutivi
Con il pareggio di questa sera contro la Roma, 1-1 marcato De Winter e Pellegrini, il Milan continua la striscia di imbattibilità arrivando a 21 risultati utili consecutivi, con l'unica sconfitta che rimane quella della prima giornata contro la Cremonese.
TABELLINO
ROMA-MILAN 1-1
62' De Winter
73' Pellegrini
Al termine della 22^ giornata ecco come è cambiata la classifica:
Inter 52
Milan 47
Roma 43
Napoli 43
Juve 42
Como 40
Atalanta 35
Bologna 30
Lazio 29
Udinese 26
Sassuolo 26
Cagliari 25
Genoa 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Verona 14
Pisa 14
