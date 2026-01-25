Milan-Gila, Moretto fa il punto: "A me risulta che in questo momento non ci siano contatti"
Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan.
Su Mateta: "Non va dimenticato questo gradimento del Milan per Mateta, che parte dall'estate scorsa, che si rinnova con delle chiamate tra ottobre e novembre. È un giocatore che nella lista del Milan è sempre molto in alto, ed anche lato giocatore, il gradimento per l'Italia è alto. Mi risulta che stia studiando l'italiano...c'è tanta voglia".
Su Gila: "A me risulta che in questo momento non ci siano contatti per Gila al Milan. Per gennaio assolutamente no. Per giugno io credo che sia presto. È vero che è un profilo che piace all'interno della dirigenza. Allegri stima il profilo, a Tare piace, ma dopo aver verificato a me risulta che in questo momento non sia una soluzione così calda. Sicuramente non per gennaio, vedremo per giugno. È un giocatore che scade nel 2027 quindi avrà sicuramente tanto mercato".
