Bucchioni: "Tare sta trattando Dragusin. Gila? Più probabile in estate"

Bucchioni: "Tare sta trattando Dragusin. Gila? Più probabile in estate"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:30Calciomercato Milan
di Federico Calabrese

Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così del Milan in ottica mercato: "Il Milan s’è pure deciso a investire non su uno, ma su due difensori. Tare sta trattando con il Tottenham per Dragusin in prestito con diritto. Allegri lo conosce bene, viene dalla Primavera della Juve.

Resta in sospeso il discorso Gila, con il caos della Lazio è dura prenderlo ora come avrebbe voluto il ds rossonero. Tanto più che il Real ha diritto alla metà della rivendita. Più probabile l’affare in estate.

Ma in ballo c’è pure un ragazzo del 2008, Malick Cissè, senegalese. Interessa anche il Barcellona, ma il Milan è in vantaggio. Comincerà dal Milan futuro, ne parlano tutti molto bene".