Bucchioni: "Tare sta trattando Dragusin. Gila? Più probabile in estate"
MilanNews.it
Enzo Bucchioni, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così del Milan in ottica mercato: "Il Milan s’è pure deciso a investire non su uno, ma su due difensori. Tare sta trattando con il Tottenham per Dragusin in prestito con diritto. Allegri lo conosce bene, viene dalla Primavera della Juve.
Resta in sospeso il discorso Gila, con il caos della Lazio è dura prenderlo ora come avrebbe voluto il ds rossonero. Tanto più che il Real ha diritto alla metà della rivendita. Più probabile l’affare in estate.
Ma in ballo c’è pure un ragazzo del 2008, Malick Cissè, senegalese. Interessa anche il Barcellona, ma il Milan è in vantaggio. Comincerà dal Milan futuro, ne parlano tutti molto bene".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Il non detto sul rinnovo di Mike e le categorie rispettate. Max, più di qualcosa da sistemare. Rafa-Alexis: Bologna e poi si respiradi Pietro Mazzara
Le più lette
1 La frecciatina di Allegri: "Continuiamo a giocare in trasferta: nelle ultime partite, sei trasferte e tre in casa. Ma pensiamo una partita alla volta"
3 LIVE MN - Allegri: "Noi all'Inter non pensiamo. Dopo i primi 7 minuti, ho detto: 'Guarda come siamo puliti tecnicamente'. E poi..."
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Andrea LongoniLa notizia peggiore: Furlani 2028. Cardinale, le parole e i fatti... Partita importantissima
Luca SerafiniCardinale, solita toccata e fuga in silenzio. La fortuna ha le mutande rosa. Che noia il gap! Che noia Leao! Il cuore di Cernobbio e dei club
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com