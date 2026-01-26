Mercato Milan: contatti con il Tottenham per Dragusin, ma c'è il nodo formula

Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com, Massimiliano Allegri vorrebbe un nuovo difensore centrale e così il ds Igli Tare avrebbe avuto dei contatti nelle ultime ore con il Tottenham per parlare di Radu Dragusin. C'è però il nodo formula: i rossoneri puntano infatti a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, mentre gli Spurs vogliono inserire l'obbligo di riscatto nella trattativa. Ecco i dettagli di TMW:

"Massimiliano Allegri vuole un difensore centrale e Igli Tare è all'opera per dare al Milan un ulteriore rinforzo. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con il Tottenham per il profilo di Radu Dragusin, difensore rumeno, vecchia conoscenza del campionato italiano. L'intenzione dei rossoneri è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe di avere le mani libere fra sei mesi, quando ci sarà da decidere e ci sarà l'ufficialità per la qualificazione in Champions League.

Da parte degli Spurs, invece, c'è l'intenzione di arrivare a un obbligo di riscatto. Magari ancorato a determinate condizioni, ma che non siano troppo difficili. Quindi - almeno per ora - da escludere il quarto posto, più una qualificazione generica all'Europa che, di fatto, è già blindata o quasi visto il più dodici sull'Atalanta settima".