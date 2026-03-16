Delusione Milan: ko contro la Lazio e Inter a +8. Poche idee e tanti errori, male ancora Leao e Pulisic

vedi letture

In casa rossonera c'è grande delusione per la sconfitta di ieri sera in casa della Lazio che forse spegne definitivamente il sogno di rimontare l'Inter. Missione fallita da parte del Milan che doveva sfruttare la frenata di sabato dei nerazzurri (1-1 contro l'Atalanta) e invece è tornato a casa con zero punti in tasca e tanti rimpianti. Ora la vetta della classifica è distante otto punti.

TROPPI ERRORI - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, la prestazione del Diavolo è stata molto insufficiente: poche idee e troppi errori per la squadra di Max Allegri che non è scesa nemmeno in campo con il giusto atteggiamento. Con questa sconfitta, i rossoneri non solo vedono allontanarsi l'Inter, ma vedono ora più vicine le inseguitrici visto che Napoli, Como e Juventus hanno vinto in questo week-end. In attacco hanno deluso ancora una volta Christian Pulisic e Rafael Leao, con quest'ultimo che non ha preso bene la sostituzione ("Mister lasciami, su, mancano 20 minuti" le parole del portoghese al tecnico livornese dopo essere uscito dal campo).

NO GIUSTIFICAZIONI - Doveva essere la partita per riaprire definitivamente il campionato, ma così non è stato. E' vero che la Lazio ha giocato forse la miglior gara della sua stagione, però il ko del Diavolo non ha giustificazioni: si doveva giocare con grinta, determinazione e voglia di vincere e invece non si è visto nulla di tutto questo. Allegri, nel post-partita, è tornato a ribadire che il vero obiettivo non è lo scudetto: "Abbiamo sbagliato tanto, ora resettiamo, dobbiamo essere realisti e concentrarci sul nostro obiettivo che è tornare in Champions".