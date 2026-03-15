live mn Allegri: "Per costruire serve tempo, per distruggere poco: dobbiamo stare attenti! Su Leao e Pulisic..."

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Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, sfida valida per la 29esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Si è spiegato perché questo atteggiamento povero della squadra?

"Nel primo tempo. La Lazio ha corso molto, noi abbiamo preso tanti contropiedi, rimanendo spesso uno contro uno dietro e sbagliando molto tecnicamente. Noi il primo tempo non abbiamo vinto né un duello fisico né un duello tecnico. Nella ripresa siamo migliorati, ma non siamo riusciti a fare gol".

Non è che non stanno bene Leao e Pulisic assieme?

"Quando si perdono le partite, col senno di poi si possono trovare tante cose. Pulisic sta crescendo di condizione. Leao stasera non è stato servito bene, altrimenti si sarebbe trovato davanti al portiere. Non è questione di Pulisic e Leao, ma che abbiamo fatto una partita frenetica contro una squadra che ti saltava addosso, perdendo tutti i duelli fisici. La cosa più importante, anche se capisco ci sia molta amarezza e delusione, è non perdere di vista la realtà delle cose: il Milan sta facendo una buona stagione, dispiace perché potevamo accorciare sull'Inter. Però per costruire serve tanto tempo, per distruggere poco. Quindi dobbiamo stare attenti. Bisogna accettare questa sconfitta con amarezza e delusione, ma da martedì pensare al Torino. E per noi sabato diventa di vitale importanza per la corsa Champions".

Come affrontare questa questione?

"Non è che un primo tempo giocato male può cambiare il rendimento di una squadra nell'arco di una stagione... Assolutamente no. Bisogna pensare a lavorare e alla partita di sabato".

Perché Leao non è stato servito?

"A volte non si vedono dei passaggi e quindi succede. Ma non è solo per Leao, anche con altri, come con Jashari nel primo tempo. La scelta dell'ultimo passaggio cambia le partite".

Termina qui la conferenza.