live mn Sarri: "Allegri dice che siamo stati squadra da contropiede? Le nostre caratteristiche si possono accompagnare"

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Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è presente in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, sfida valida per la 29esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Queste serate sono quelle che si incorniciano...

"La squadra è sempre stata su buoni livelli negli allenamenti. Però, nelle ultime partite, mi sembra anche a me che a livello caratteriale ci sia qualcosa in più. Ma stasera non è da prendere in grande considerazione... C'era un 'atmosfera all'Olimpico incredibile e sarebbe stato bellissimo anche senza risultato. Il clima avuto è un qualcosa da ricordare: roba bella. Certo, mi viene in mente che se l'Olimpico fosse stato sempre così magari qualche punto in più lo avremmo..."

Milan imbattuto in trasferta.

"Io questa partita non la ricorderò per il risultato, ma per l'emozione che mi ha dato lo stadio.

Maldini punta?

"Io decido con gli allenamenti. Maldini mi dà più garanzie di Ratkov".

Patric da mediano.

"L'ho fatto provare in allenamento anche gli anni scorsi: lo può fare con le qualità del palleggio che ha. Avrebbe bisogno di farci un percorso".

Allegri ha detto che la Lazio nel primo tempo è diventata una squadra da contropiede...

"Abbiamo una squadra più di strappo che di palleggio, quindi possiamo accompagnare queste caratteristiche. Ho tolto Isaksen nel secondo tempo perché strappava troppo e c'era il rischio di allungarsi in un duello a campo aperto con il Milan. Nel primo tempo quando abbiamo strappato abbiamo fatto male: la responsabilità della serata è aver chiuso il primo tempo 1-0".

Perché il rosso?

"Guida ha dato sei minuti di recupero, poi ne aggiunti altri due. E io gli ho detto: "Ma da dove cazzo li hai presi questi altri due minuti?". Non ho insultato nessuno. Io al 97esimo avrei soprasseduto".