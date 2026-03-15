Marelli: "Tocco di braccio di Provstgaard, ma bisogna considerare alcuni elementi"

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Nell'azione del gol annullato ad Athekame per un tocco di mano, il replay mostrato da DAZN ha evidenziato anche un tocco di braccio di Provstgaard precedente a quello del rossonero. La squadra arbitrale l'ha considerato non punibile e Luca Marelli, commentatore arbitrale, lo analizza così:

“Tocco di braccio da parte di Provstgaard. Bravissimo Guida ad individuare il tocco di braccio di Athekame, ha annullato lui. Athekame ha toccato il pallone col polso destro e dopo un secondo l’ha girata in porta: vale il concetto di immediatezza. Sul tocco di braccio di Provstgaard dobbiamo tener presente alcuni elementi. Il primo è: se non avesse toccato col braccio dove sarebbe finito il pallone. Il secondo: se c’è un movimento del braccio verso il pallone. E il terzo se il braccio è in posizione congrua. Dobbiamo considerare anche che probabilmente si tratta di un pallone inaspettato, che arriva a Provstgaard dopo che tanti davanti a lui non sono riusciti a deviarlo”.