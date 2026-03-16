Di Canio durissimo con il Milan: "È una squadra senza personalità"

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Nel post partita di Lazio-Milan, nel corso di Sky Calcio Club - L'Originale, Paolo Di Canio ha detto la sua sulla partita dell'Olimpico, elogiando atteggiamento e prestazione della formazione di Maurizio Sarri: "Un pubblico così è devastante, ha riempito gli animi dei giocatori. È sembrato per atteggiamento una finale, quella voglia ritrovata di stare insieme e lottare. La Lazio ha giocato un calcio intenso, in preparazione al ritorno di Coppa Italia, perché se in un’annata così riesci ad arrivare in finale di una competizione è tanta roba”.

Su Leao: “Il Milan ha sempre trovato difficoltà con squadre anche meno dotate della Lazio, soprattutto quando deve fare gioco. Leao cammina, che ti dà solo la soluzione della palla in contropiede. Non puoi vedere un giocatore che cammina per 70 minuti mentre gli altri si sacrificano e si arrabbia perché non lo servono. Questa cosa la deve risolvere Allegri. Oggi Max si arrabbia come una bestia perché vede questa diatriba, uno si impegna e cerca di legare il gioco (Pulisic, ndr), non facendolo con lui (Leao, ndr)…mi hai rotto. Io lo avrei tolto”.



Sul Milan: “Il Milan è una squadra senza personalità. Lasciamo stare Modric che a me emoziona. De Winter, Leao così, Pulisic che fa l’offeso e non gli dà la palla. È una squadra senza personalità generale”.