Bergomi sull'assenza di Rabiot, anche oggi decisiva: "Esiste un Milan con e senza il francese"

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Nel post partita di Lazio-Milan, nel corso di Sky Calcio Club - L'Originale, l'ex difensore Giuseppe Bergomi ha detto la sua dopo la brutta sconiftta della formazione di Massimiliano Allegri allo stadio Olimpico, che può mettere una volta e per tutte la parola fine ai sogni scudetto dei rossoneri: "Il Milan senza punta di sfondamento funziona per il tipo di partita che vuoi fare. Il primo tempo il Milan non l’ha fatto bene, nel secondo ha cercato di creare qualcosa. In campo aperto qualche limite in più lo ha questa squadra, e va un po’ in difficoltà. A quel punto deve cambiare, ma un Milan senza punta funziona se devi fare un determinato tipo di partita”.

E sull'assenza di un giocatore come Rabiot: “C’è un Milan con Rabiot e senza Rabiot. Abbiamo sempre esaltato due acquisti, lui e Modric, e in mezzo al campo Rabiot sposta tanto averlo e non averlo perché ha determinate caratteristiche”.