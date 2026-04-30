Prime designazioni per il successore pro tempore di Rocchi: gli arbitri della 35esima giornata

Prime designazioni per il successore pro tempore di Rocchi: gli arbitri della 35esima giornata
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Oggi alle 15:22News
di Antonello Gioia
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(ANSA) - ROMA, 29 APR - Prime designazioni per Dino Tommasi, chiamato a sostituire Gianluca Rocchi, autosospesosi dopo il coinvolgimento nell'inchiesta della Procura di Milano. Il designatore ad interim ha scelto gli arbitri per la 35/a giornata della Serie A: Inter-Parma (in programma domenica alle 20.45) è stata affidata a Bonacina, mentre Como-Napoli sarà diretta da Fabbri. Maresca è l'arbitro di Sassuolo-Milan, mentre Ayroldi dirige Juventus-Verona. (ANSA).