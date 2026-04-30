Inchiesta arbitri, Rocchi a Le Iene: "Io sempre trasparente"
(ANSA) - ROMA, 30 APR - "Lavoriamo in una maniera soltanto, per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto". E' quanto ha detto alle 'Iene' Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per la Serie A e la Serie B autosospeso dal proprio incarico a seguito dell'avviso di garanzia ricevuto dalla Procura di Milano con l'ipotesi di reato di frode sportiva. "Io vi ripeto - aggiunge Rocchi - lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto". Sulla richiesta di maggiore chiarezza sul Var Rocchi risponde: "Totale, ma io l'ho sempre fatto, quindi non è che vi devo promettere quello che sto già facendo". (ANSA).
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