Pedullà non ci sta: “Non fateci la morale, nessuno tocca l’uomo Rocchi. Si fa cronaca su una situazione grave”

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Nel suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato del caos arbitri riguardante il designatore Rocchi e tanti altri. Queste le sue parole:

"Adesso una sola preghiera dal mio punto di vista, non fateci la morale, perché ci stanno facendo la morale su cosa è giusto fare, su cosa è giusto non fare e su questa vicenda arbitrale, sull'uomo che non andrebbe toccato. Ma chi ha toccato l'uomo? Nessuno ha toccato l'uomo Rocchi o l'uomo Zappi o l'uomo Paterna o l'uomo Gervasoni. Qui abbiamo cercato di fare cronaca su situazioni gravi e all'interno dell'incapacità di tenere un sistema arbitrale. L'incapacità, quindi l'uomo non lo tocco, non l'ho mai toccato e non lo toccherò senza alcun tipo di intervento sul discorso meritocratico rispetto a chi non sapeva fare il designatore. E questo, purtroppo, negli anni nessuno l'ha raccontato. Questo purtroppo negli anni ci siamo limitati a vedere Open VAR, a prendere la lista della spesa. Qui ho fatto bene, qui hanno fatto male, qui hanno fatto giusto, qui hanno fatto sbagliato".