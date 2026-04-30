Gravina ritiene un'idea vergognosa e fantasiosa l'eventuale ripescaggio dell'Italia ai Mondiali

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Malagò e Abete sono due ottimi dirigenti, ma ho preso l'impegno solenne di non tirare la volata a nessuno". Cosi Gabriele Gravina, a Otto e Mezzo su La 7, parla dei possibili candidati alla presidenza Figc. Quanto al ripescaggio dell'Italia ai mondiali, il n.1 dimissionario lo definisce "un'idea fantasiosa e vergognosa. Si sta negoziando sulla passione dei tifosi italiani, che sono gli unici a meritare di andare ai mondiali". Un passaggio anche sull'inchiesta sugli arbitri: "Dovremmo essere garantisti, stiamo buttando fango senza sapere nulla" ha sottolineato Gravina, che allontana anche la possibilità di candidarsi in politica.

Così come boccia l'ipotesi di un commissariamento della Federcalcio: "Assolutamente no, è contrario all'autonomia dello sport, agli statuti, alla UEFA e alla FIFA. Se si tenta di invadere il campo altrui si attua il principio della rottura e della rottura istituzionale. E' normale che partecipi alla commissione cultura un soggetto che è presidente della Lazio che è stato vent'anni nel consiglio federale e parla di disastro, che solo due anni fa è andato via perché è stato sconfitto? Chiediamo rispetto per il calcio". (ANSA).