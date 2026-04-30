Milan, Pulisic cambia ancora Look: via la barba

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Christian Pulisic prova a dare a sterzata al suo 2026 cambiando nuovamente look: l'americano, ancora a secco nel nuovo anno, si era fatto crescere la barba nelle ultime settimane nella speranza di ritrovare la via del gol, ma purtroppo non ha funzionato. E così il numero 11 milanista ha deciso di tornare alle origini e si tagliato nuovamente la barba, sperando che sia di buon auspicio per le ultime quattro gare di questo campionato. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

IERI POMERIGGIO LIBERO LA SQUADRA

Come prima di Milan-Juventus anche questa settimana Max Allegri ha annullato uno dei due allenamenti previsti per la giornata di ieri: riporta Manuele Baiocchini su Sky Sport 24 che il tecnico livornese ha lasciato libera la squadra per il pomeriggio dopo il lavoro del mattino che ha toccato un po' tutti i temi: video, atletico e tattico. Allegri è rimasto soddisfatto del lavoro fatto dai suoi ragazzi e li ha premiati concedendogli il pomeriggio libero. Le prime prove effettuate oggi raccontano di due cambi: Jashari al posto dell'infortunato Modric (per lui stagione finita) e Nkunku è stato provato al posto di Pulisic nel ruolo di seconda punta.