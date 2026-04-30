Chi sostituirà Modric? Gazzetta: "Tocca a Jashari. Convincere Max è il suo obiettivo"

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Dopo l'infortunio rimediato domenica contro la Juventus in seguito ad uno scontro di gioco con Locatelli e l'operazione allo zigomo, la stagione di Luka Modric è putroppo già terminata. E in casa rossonera si è iniziato a discutere su chi potrà sostituirlo nelle ultime quattro gare di questo campionato. "Tocca a Jashari. Convincere Max è il suo obiettivo" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che toccherà allo svizzero prendere il posto del croato in cabina di regia.

Dopo una stagione non facile e pesantemente condizionata dal grave infortunio di fine agosto che lo ha tenuto fuori per diversi mesi, l'ex Club Brugge ha una grande chance in questo finale di campionato per mettersi in mostra e convincere sia Max Allegri che il club di via Aldo Rossi a puntare su di lui anche nella prossima stagione.