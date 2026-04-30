Biasin difende Allegri: “Milan-Juve triste? Non è colpa sua: il suo compito era riportare ordine”

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Nell'editoriale di Fabrizio Biasin per TMW, il noto giornalista di fede nerazzurra ha parlato delle critiche che sono state avanzate a Massimiliano Allegri per la partita Milan-Juventus. Questo il suo commento:

"Sulla tristezza di Milan-Juve in molti si sono scatenati contro Allegri, colpevole di "bruttezza calcistica". E vabbè, la solita litania. È vero che a livello calcistico il tecnico del Milan non ci ha portato al carnevale di Rio, ma è altrettanto vero che in questa stagione era chiamato a ridare ordine a un gruppo (e a una società) che non ne aveva. Ci è riuscito e non è poco. Ora però deve uscire dall'ombra, lui e i suoi colleghi - ma soprattutto le rispettive dirigenze - che da troppo tempo scelgono di nascondersi dietro a un dito e "noi dobbiamo qualificarci per la Champions". Non è così: Inter, Milan, Juventus e Napoli partono per vincere, altroché, altrimenti non avrebbe senso pretendere 139 euro per un posto in curva. Alla fine vince una sola, per carità, ed è sbagliato pensare che per le altre si debba parlare di fallimento, ma evitiamo di prenderci in giro".