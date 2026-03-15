live mn Pavlovic: "Leao e Pulisic almeno in allenamento si cercano? Non è colpa loro. Ci sono state tante partite in cui credevamo di poter fare meglio"

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Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, sfida valida per la 29esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Leao e Pulisic si cercano in allenamento? Poi perché la domenica no?

"Ogni cosa in allenamento è particolare. Loro sono ottimi giocatori, cion alta qualiutà. Poi ogni gara è diversa, ci sono diverse cose. Oggi non andata bene, ma sono sicuro che la prossima andrà meglio. Poi non è che abbiamo perso per colpa loro, è tutta la sqiadra che deve segnare e creare occasione. Non è colpa loro, ma di tutta la squadra".

Come si reagisce a questa sconfitta?

"Abbiamo avuto tante occasioni prima per essere più vicini all'Inter, non è solo questa partita. Penso al Parma in casa, avremmo potuto fare meglio in tante partite. Potevamo dare maggiore pressione all'Inter andando a -5, ma il calcio è così. La Lazio è una buona squadra, ogni squadra italiana è difficile da affrontare. Mancano nove gare: cercheremo di fare meglio e di portare a casa più punti possibili".

Allegri migliora i giocatori?

"Allegri mi sta dando tanto. In Italia ci sono stati i migliori difensori della storia. Lui mi sta aiutando molto, mi fa stare attento ad ogni cosa".

Credevate allo Scudetto?

"Siamo veramente tristi: potevamo essere a cinque punti e mettere pressione all'Inter. Ma non è la prima volta che ci succede partite così quest'anno. Ci sono state tante gare in cui credevamo di fare meglio e non abbiamo portato i tre punti a casa.