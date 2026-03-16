Il realismo di Allegri. Occhio Milan a non distruggere tutto

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Chi pensava che la vittoria nel derby e il pari dell'Inter contro l'Atalanta potessero dare una grande spinta al Milan per provare a rimontare i nerazzurri si è dovuto ricredere. Ieri in casa della Lazio doveva essere la partita per rosicchiare altri due punti ai nerazzurri e salire a -5 dalla vetta e invece non solo la squadra di Chivu ora è a -8, ma anche chi sta dietro in classifica si è avvicinato al Diavolo visto che Napoli, Como e Juventus hanno vinto tutte.

IL REALISMO DI MAX - Max Allegri non ha mai voluto parlare di scudetto, nemmeno dopo il successo di una settimana fa nel derby. Anzi, ha sempre messo in guardia i suoi di stare attenti a chi c'è alle loro spalle nella graduatoria del campionato. E lo ha fatto un'altra volta ieri sera dopo il ko in casa della Lazio: "Dobbiamo resettare subito: dobbiamo tornare a essere realisti, proprio nel momento in cui tutti parlavano di scudetto. Stiamo facendo un buon campionato ma dobbiamo assolutamente rimanere focalizzati sull’obiettivo Champions, altrimenti rischiamo di distruggere quanto fatto in questi mesi" le parole del tecnico livornese riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

RIPARTIRE SUBITO - Il realismo di Allegri punta a riportare tutti con i piedi per terra perchè se è vero che il Milan sta giocando un grande campionato, è altrettanto vero che non ha ancora fatto nulla. Proprio per questo il livornese ha voluto avvertire i suoi che bisogna ripartire subito perchè basta davvero poco per rovinare quanto di buono fatto fino a questo momento: "Restiamo sereni, ma attenti. Per costruire serve tanto lavoro, per rovinare tutto basta una settimana. La partita di sabato contro il Torino è di vitale importanza per la corsa Champions". Il quinto posto della Juventus è distante sette punti, un margine importante, ma serve tornare a pedalare perchè dietro non si fermano e la qualificazione alla prossima Champions League non è ancora in tasca.