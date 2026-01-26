Milan, Gila colpo per l'estate. Raimondi: "Vedremo se in questi ultimi giorni del mercato invernale il Diavolo proverà a portarlo già ora a Milanello"

Intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, Claudio Raimondi ha parlato così dell'interesse del Milan per Mario Gila, difensore centrale della Lazio: "Il Milan non sembra affondare su Gila della Lazio. Lo spagnolo piace moltissimo, in Spagna parlano di un accordo già trovato a 20 milioni, di cui 10 andrebbero al Real Madrid che nel 2022 cedette il giocatore ai biancocelesti per 6 milioni, assicurandosi il 50% sulla futura rivendita. Vedremo se in questi ultimi giorni del mercato invernale il Milan proverà a portarlo già ora a Milanello".

DALLA SPAGNA: GILA VERSO IL MILAN

Mario Gila, difensore classe 2000 della Lazio, è nel mirino del Milan in vista della prossima stagione: il Diavolo è pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per acquistarlo dal club di Claudio Lotito. Lo riferisce AS che spiega che le due società stanno trattando e stanno finalizzando l'accordo. Il noto quotidiano spagnolo ricorda poi che il 50% della cifra del trasferimento andrà al Real Madrid, ex squadra del difensore che detiene questa percentuale sulla sua rivendita.