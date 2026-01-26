Jimenez ha convinto tutti in Premier: Bournemouth pronto a riscattarlo, le cifre
20 presenze tra Premier League ed FA Cup, un gol ed un assist per l'ex Milan Alejandro Jimenez, oggi in prestito in un'altra squadra rossonera, il Bournemouth. Dalle parti del Vitality Stadium sono tutti contenti del rendimento dello spagnolo classe 2005, che presto diventerà a tutti gli effetti un giocatore delle Cherries.
Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sui propri canali social, infatti, il Bournemouth pagherà al Milan 22 milioni di euro più bonus per il riscatto di Alex Jimenez, sul quale non esiste però alcuna recompra a favore del Real Madrid. Nel precedente accordo tra i Blancos e il Diavolo, però, è inclusa una clausola di riacquisto pari al 50% della futura cessione, applicabile sulla cifra del riscatto che i rossoneri riceveranno dal Bournemouth.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan