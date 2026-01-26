Jimenez ha convinto tutti in Premier: Bournemouth pronto a riscattarlo, le cifre

Jimenez ha convinto tutti in Premier: Bournemouth pronto a riscattarlo, le cifreMilanNews.it
Oggi alle 13:40Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis

20 presenze tra Premier League ed FA Cup, un gol ed un assist per l'ex Milan Alejandro Jimenez, oggi in prestito in un'altra squadra rossonera, il Bournemouth. Dalle parti del Vitality Stadium sono tutti contenti del rendimento dello spagnolo classe 2005, che presto diventerà a tutti gli effetti un giocatore delle Cherries

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sui propri canali social, infatti, il Bournemouth pagherà al Milan 22 milioni di euro più bonus per il riscatto di Alex Jimenez, sul quale non esiste però alcuna recompra a favore del Real Madrid. Nel precedente accordo tra i Blancos e il Diavolo, però, è inclusa una clausola di riacquisto pari al 50% della futura cessione, applicabile sulla cifra del riscatto che i rossoneri riceveranno dal Bournemouth.