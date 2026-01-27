Colombo: "Non è vero che lo scorso anno Cardinale non era mai venuto a Milano. Ma il suo indice di gradimento..."

Monica Colombo, nota giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta sul canale YouTube di Milan Vibes per commentare l'attualità rossonera. Queste le sue dichiarazioni su Cardinale ed il prossimo rifinanziamento del debito di RedBird con Elliott.

"A breve tutte le parti in causa confermano che Comvest sia pronta ad entrare entro il primo trimestre, oggi c'erano voci di questo Cda, non ha ancora avuto conferme né smentite in proposito, siamo comunque in una fase cruciale ed andiamo nel solco della continuità. Non è vero che lo scorso anno Cardinale non era mai venuto a Milano, ma siccome il suo indice di gradimento per il momento del Milan non era al top, nessuno lo aveva dichiarato, mentre adesso è stato più celebrato, che significa che il Milan è secondo in classifica e sogna lo scudetto, mentre prima era ottavo e fuori dalle coppe".