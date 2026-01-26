26 gennaio 2021: cinque anni fa l'esordio di Tomori in rossonero
Esattamente cinque anni fa, il 26 gennaio 2021, Fikayo Tomori ha fatto il suo esordio assoluto in maglia rossonera in un derby di Coppa Italia valido per i quarti: il difensore inglese, arrivato dal Chelsea durante il mercato invernale della scorsa stagione, entrò in campo al 20' al posto dell'infortunato Simon Kjaer. Quella sfida si concluse 2-1 per i nerazzurri. Ieri contro la Roma, Tomori ha collezionato la sua 200^ presenza in tutte le competizioni con il Milan.
Di seguito il tabellino di quell'Inter-Milan 2-1:
Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov (47' st Young); Darmian (1' st Hakimi), Barella, Brozovic (43' st Eriksen), Vidal, Perisic (22' st Martinez); Sanchez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Radu, Gagliardini, Sensi, Ranocchia, Bastoni, Pinamonti. Allenatore: Conte
Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer (20' pt Tomori), Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers (40' st Castillejo), Diaz (15' st Rebic), Leao (40' st Krunic); Ibrahimovic. A disposizione: A. Donnarumma, Jungdal, Calabria, Hauge, Kalulu, Maldini. Allenatore: Pioli
Marcatori: 31' Ibrahimovic, 71' rig. Lukaku, 97' Eriksen
Ammoniti: Lukaku, Brozovic, Hakimi; Kjaer, Rebic
Espulsi: Ibrahimovic
