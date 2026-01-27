Gravina critico sul divieto di trasferte che penalizzano tutti i tifosi

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Divieto trasferte? Non è un argomento che ci lascia indifferenti e dispiace per quello che avviene. Noi siamo per l'individuazione delle singole responsabilità per non penalizzare le comunità virtuose di tifosi. Privare una parte di questa comunità è una sconfitta per il mondo del calcio e stiamo provando a superarlo in stretta collaborazione con il ministero dell'interno". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa post consiglio federale. "Certo non si può far finta di nulla quando avvengno cose del genere - ha aggiunto -. Noi dobbiamo collaborare con gli organi di giustizia come la polizia e il ministero dell'interno.

Il calcio è festa e gioia, non possiamo consentire questa modalità di appuntamenti sulle strade provinciali e sulle autostrade per gli scontri. Qui si parla di delinquenza e come tale viene perseguita. Dispiace penalizzare i soggetti virtuosi. Se penalizziamo tutti non si rende onore al mondo del calcio e su questo lavoriamo, affinché vegano perseguti chi commette il reato". (ANSA).