Spalletti non soddisfatto di David: dice che nella Juve manca un Hojlund, uno che mette la palla per terra e che fa a sportellate

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - "Yildiz è un alieno, a volte fa qualche errore per vedere se rientra nella normalità, ma non ce la fa: non può diventare un giocatore normale, resta un extraterrestre": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, si gode il turco classe 2005, protagonista di un gol e soprattutto di una prestazione sontuosa nel 3-0 rifilato al Napoli. "Le vittorie sono tutte importanti, valgono sempre tre punti - continua l'allenatore bianconero - e le gare sono tutte difficili, perciò sono importanti per la nostra consapevolezza e perché vogliamo vivere di emozioni e di momenti belli". Nel pregara il dirigente Chiellini ha praticamente annunciato la fumata nera nella trattativa per En-Nesyri, con la Juve ha iniziato a virare su altri obiettivi: "In questa rosa non c'è una punta con le caratteristiche di Hojlund, uno che ti mette la palla per terra e che fa a sportellate - spiega Spalletti - ma siamo felicissimi di David e poi c'è pure McKennie che può fare anche l'attaccante centrale, lui fa un po' tutto e lo fa pure bene". Jonathan David ha trovato il terzo centro nelle ultime quattro giornate di campionato: "Sono felice per il risultato e per la standing ovation che ho ricevuto, non me ne sono accorto subito - dice il canadese ai microfoni di Sky - e contro il Napoli è stata una partita davvero difficile, ma il mio gol è arrivato al momento giusto".

I fischi sembrano un brutto e lontano ricordo, ora l'attaccante ha davvero cambiato marcia: "C'era bisogno di tempo per ambientarsi in un grande club come questo, dovevo anche imparare gli automatismi con i miei compagni - aggiunge David - e poi Spalletti mi dà tanta fiducia, sta a me ripagarlo in campo". Manuel Locatelli, invece, ha toccato le 100 presenze in Serie A con un assist di tacco proprio per l'1-0 dell'ex Lille: "In spogliatoio mi prendono sempre in giro perché provo spesso questa giocata, finalmente è riuscita bene - dichiara il capitano della Juve - e sono contento: è una grandissima vittoria per la classifica e per l'autostima perché abbiamo battuto una squadra così forte, ce lo meritiamo per tutto il lavoro e il sacrificio quotidiano". (ANSA).