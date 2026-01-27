Capello duro sul Milan: "Mi aveva dato l'illusione di aver raggiunto un livello di gioco che ieri però ha perso completamente"
Fabio Capello, ex allenatore rossonero, è intervenuto oggi a "Rado Anch'io Sport" su Rai Radio Uno e ha commentato così i due big-match di ieri Juventus-Napoli e Roma-Milan: "Ieri abbiamo visto 4 squadre e il Milan è quella che ha fatto più fatica. Ha giocato peggio, primo tempo rinunciatario, senza una visione di gioco e poi si è trovata in vantaggio con l'unica occasione creata sugli sviluppi di calcio d'angolo. Sembra una squadra che va per tentativi. La cosa che più mi meraviglia è che i due attaccanti giocano solo in fase di possesso, senza palla non giocano. Sono passivi nella maniera più assoluta. Mi è piaciuta invece la Roma: ha creato tantissimo, poteva chiudere il primo tempo in vantaggio di due-tre gol. Su Juve-Napoli, la squadra di Spalletti mi è sembrata equilibrata e molto determinata, mentre al Napoli è mancato qualche giocatore, ha una rosa limitata in questo frangente. Per Conte è il momento più difficile: la squadra ha un gioco e una mentalità, dà tutto, ma senza sostituti è complicato.
Occasione persa per il Milan? Direi di sì, è stato un Milan senza personalità, troppo passivo. Senza carattere, mi sembra difficile raggiungere l'Inter, che invece viaggia con una personalità unica. Fa bene Allegri a guardare al quarto posto come obiettivo minimo. II Milan mi aveva dato l'illusione di aver raggiunto un livello di gioco che ieri però ha perso completamente" riporta tuttomercatoweb.com.
