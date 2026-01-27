Partita che va oltre il gol quella di De Winter: prestazione da 7 in pagella
Contro la Roma è arrivato il primo gol della sua carriera con la maglia del Milan di Koni De Winter, in uno stato di forma e fiducia importante, come confermano anche le valutazioni della sua prestazione dei principali quotidiani sportivi italiani, e non.
La Gazzetta dello Sport, voto 7: "Preferito a Pavlovic, incrocia Dybala e cerca di non farlo girare facendogli sentire la marcatura. Segna di testa il suo primo gol rossonero".
Il Corriere dello Sport, voto 7: "Ringrazia la fiducia di Allegri con il suo primo gol in rossonero. Un colpo di testa perfetto in area di rigore che infrange il canovaccio della partita e porta il Milan in vantaggio".
Tuttosport, voto 7: "Si alza per marcare il più possibile Dybala, l’argentino crea, ma non spaventa. Perfetto nello stacco per lo 0-1".
Il Corriere della Sera, voto 6,5: "La capocciata che manda in Paradiso il Milan. Per il resto, fatica un po’ a leggere Dybala".
