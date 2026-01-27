Ambrosini: "Nel Milan mancava una cosa: uno che avesse l'ossessione per il gol, che vivesse per quella roba lì"

Nel corso del consueto appuntamento con uno dei podcast di Cronache di Spogliatoio, l'ex Milan Massimo Ambrosini ha parlato del neo acquisto dei rossoneri Niclas Fullkrug, che a quanto pare sarebbe riuscito a portare all'interno della rosa rossonera quel quid che prima del suo arrivo mancava:

"Nel Milan mancava una cosa, uno che avesse l'ossessione per il gol, che vivesse per quella roba lì. Nel Milan non lo aveva negli attaccanti, negli esterni, nei centrocampisti. Questo è genuino, selvaggio, anche figo per i compagni. Ha slancio, passione, ha fame, ossessione. Quando sei un attaccante devi vivere per quella roba lì.

Non farà il titolare, però occhio, perché uno così, da dietro, che si allena come lui si possa allenare...i compagni che lo vedono possono dire: "Uhm, guarda questo". È capitato che anche i giocatori stessi potessero far notare che uno si allenasse meglio di un altro, quindi attenzione, la sua candidatura a titolare ce la mette. Giocare a due, con un Fullkrug ed uno dietro come Pulisic, è quasi più funzionale".