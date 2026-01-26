Inaspettatamente De Winter: il belga ora trasforma le difficoltà in gol

Una crescita importante e che, si spera possa solo che continuare in meglio. Koni De Winter, tra prestazioni di livello, attenzione e ora anche gol, sta piano piano conquistando tutti. Il belga è stato bravo e fortunato ad approfittare dell'infortunio a Firenze di quello che era prima il titolare a sinistra, Pavlovic, giocando molto bene a Milano contro il Lecce e ieri a Roma. Il gol poi, per un difensore è come il Ketchup sulle patatine. Sono buone lo stesso, ma con quella salsa è tutto più squisito.

UNA CRESCITA COSTANTE

La parola giusta sarebbe quasi inaspettata. Non perchè il ragazzo non avesse le giuste capacità, ma per la velocità con il quale è cresciuto in queste ultime settimane. Dopo la sciagurata serata Araba in Supercoppa contro il Napoli, De Winter non ha sbagliato (quasi) nulla. Ci possiamo anche mettere il brutto pareggio casalingo contro il Sassuolo, nel quale il belga non fu proprio irreprensibile una volta entrato in campo per l'infortunato Gabbia. Da lì, De Winter ha svoltato, prendendo più sicurezza, più coraggio. Ci sono ancora dei limiti e difficoltà, ma questo ragazzo ha tutto per poter migliorare ancora e ancora tanto.

RUOLO E POSIZIONE

Come detto prima, ci sono ancora limiti tecnici e forse di rallentamento di manovra, questa a volte dovrebbe essere più veloce, invece con De Winter si tende tanto a rallentare il gioco. Sono dei piccoli difetti, non così gravi ma che col tempo devono e possono essere migliorabili. De Winter si è calato bene in questo ruolo, sostituendo Pavlovic a sinistra e giocando quindi a piede invertito. Non facile, considerando che praticamenti tutti gli avversari del Milan tendono ad aggredire alti con pressing e pressioni continue, come il primo tempo di Roma ad esempio. Il gol, arrivato su un grande cross di Maestro Luka Modric è la ciliegina sulla torta. Un dessert ancora in fase di elaborazione, ma dal gusto decisamente più dolce rispetto alle prime uscite, negative, stagionali.