Corsa scudetto, l'interista Iacchetti è sorpreso: "Onestamente non mi aspettavo di aver il Milan dietro"

vedi letture

Enzo Iacchetti, noto presentatore e tifoso interista, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nella quale ha parlato così dell'attaccante dell'Inter, Pio Esposito: "Mi piace tantissimo. Pio mi ricorda il più grande centravanti di tutta la storia del Milan, Marco Van Basten. Pio ha forza, tecnica, la potenza nel proteggere ogni pallone che gli arriva e poi quella visione di gioco che da attaccante hanno in pochi. E Van Basten era uno di questi. Spero che diventi come lui, perché farebbe un sacco di gol. E che gol".

In merito alla corsa scudetto, Iacchetti ha spiegato: "Onestamente non mi aspettavo di aver il Milan dietro. No, perché non mi piaceva Allegri, pensavo che dopo i tonfi che ha fatto con la Juve li facesse anche al Milan. Almeno speravo. Il Milan sta andando bene, ha dei giocatori più buoni degli anni precedenti, questo sì. E’ una squadra cortomuso, lui è cortomuso e noi non dobbiamo sottovalutare nessuno".